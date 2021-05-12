Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da geçen yıl mahallenin veresiye defterini satın alarak onlarca kişiyi mutlu eden gizemli hayırsever tekrar ortaya çıktı.

MAHALLENİN TÜM BORCUNU KAPATTI

Markete gelerek ne kadar borç olduğunu soran hayırsever bunu ödeyeceğini söyleyerek hesap bilgilerini aldı. Hayırsever tarafından defterdeki borcun tamamı ödendi ve hesap sıfırlandı.

46 yıldır bu işle uğraştığını belirten 63 yaşındaki Recep Öztü, “Bir hayırsever dün akşam geldi. Veresiye defterinde ne kadar borç olduğunu sordu. Ben de söyledim. Söyledikten sonra hesap numarasına parayı gönderdi. Bütün borçları ödedi. Sağ olsun Allah razı olsun kendisinden. Bütün hayırseverler keşke hep böyle olsalar. Küçük esnafa destek olsalar. Alışveriş yapan müşterilerim de memnun. Veresiye defterleri pandemi nedeniyle epey kabarmıştı. Tabii, insanlar ödemede güçlük çekiyorlar. Daha defterle işimiz kalmadı. Defteri de yırttık çöpe attık. Sıfırdan yeniden başlayacağız inşallah” dedi.