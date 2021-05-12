Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

E-5 yan yoldaki kaldırımda uzun bir kuyruk var.

En az 150 kişi sıraya girmiş. Dükkanın önü miting alanı gibi.

Kalabalığın sebebi belli; baklava. Evet, doğru duydunuz baklava.

Bayramlık tatlılarını almak isteyenler baklavacıya hücum etti.

İsmini söylemeyen bir vatandaş "Sabah saat 06.00 gibi geldim buraya. Evim yakın" dedi.

Vatandaşları mesafe konusunda sık sık uyaran baklavacılar da "Şanlıurfa'dan bir tır dolusu baklava gelecek. Saat 13:00'te satışa başlayacağız. Her kişiye en fazla 3 kilogram baklava vereceğiz. Baklavalar geldiği gibi bitiyor" ifadesini kullandı. Piyasadan daha ucuza sattığı için rağbet gören baklavacının önünde her gün benzer manzaranın yaşandığı belirtiliyor.