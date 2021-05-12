Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Isparta 6 Mart Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Hurdacılık yaparak hayatını kazandığı öğrenilen Şükrü K. sokakta yürürken ekiplerin denetimine takıldı. Gidecek yerinin olmadığını söyleyen adama kısıtlamayı ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

“Sokaklarda yaşıyorum eve giremiyorum, ev gösterin o zaman bana”

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu belirten Şükrü K., bu yüzden eve gidemediğini ve sokaklarda gezdiğini söyledi. Şükrü K., “Arabamın üstünde yatıyorum. Benim uzaklaştırmam var. Hurda topluyorum. Ekmek kazancım oradan. Bu yazıyla yarın valiliğe çıkarım. Ben sokaklarda yaşıyorum eve giremiyorum. Ev gösterin o zaman bana, eve katın beni” dedi.