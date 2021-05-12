Olay, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi. Zabıta ekipleri ete el koyup imha etti. Kaçak et taşıyan şahsa ise cezai işlem başlatıldı.
Gıda tacirleri yine iş başında! Vatandaşı zehirleyeceklerdi
12.05.2021 - 14:42 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda tacirleri vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri 2 ton kaçak et ele geçirildi.
Etiketler : adana,kaça et,gıda taciri,
789446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789446.aspx
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