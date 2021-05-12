Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi. Zabıta ekipleri ete el koyup imha etti. Kaçak et taşıyan şahsa ise cezai işlem başlatıldı.