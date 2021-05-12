Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'teki Asri mezarlığa giden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada bulunan şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada şehit ailelileri ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Gül, baş sağlı dileyerek, yaklaşık bir ay önce vefat eden annesinin mezarına hareket etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Bakan Gül ve beraberindekiler mezarlıktan ayrıldı.

Bakan Abdülhamit Gül’ün mezarlık ziyaretine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de eşlik etti.