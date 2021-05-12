Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi eser kaçakçılığından aranan ABD vatandaşı Kinze David B'nin (46) Alanya Güller Pınar Mahallesi'nde bulunan bir apart otelde kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. Zanlı gözaltına alınırken Antik Yunan Dönemi'ne ait çeşitli ebatlarda 20 sikke, zerinde o dönemin işlemeleri bulunan 2 yüzük ve 23 adet çeşitli eserler ele geçirildi. Eserler, Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edilirken adliyeye sevk edilen Kinze David B. tutuklandı.