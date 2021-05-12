Son dakika gelen habere göre; Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama yaşandığı iddia edildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pendik'te metro inşaatında patlama yaşandı
12.05.2021 - 20:15 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen habere göre; Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama yaşandığı iddia edildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Pendik,
789487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789487.aspx
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