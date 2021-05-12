Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Yeniköy köyünde salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı aldı. Kolluk kuvvetlerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
12.05.2021 - 22:35 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'ın Göle ilçesindeki bir köy yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : karantina,ardahan,köy,haberler,covid 19,
789503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789503.aspx
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