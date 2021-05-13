Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal ettiler. Sokakta bulunan Talip A.,Osman B. ve Hikmet B. polis ekiplerinin uyarılarını dikkate ekiplere almayarak saldırmaya başladı. Kişilerin polislere yumruklarla saldırması sonucu olay yerine gelen çok sayıda ekip 3 şahsı etkisiz hale getirdi.

5 POLİS HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Olay da 5 polis hafif şekilde yaralandı. 3 saldırgan ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9450 TL cezai işlem uygulandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.