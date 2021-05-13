Hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan, aynı zamanda 13 yıldır fotoğraf sanatçısı olan Ayşegül Aksoy, sergide salgın sürecinin ilk zamanlarında çektiği 30 fotoğrafın bulunduğunu söyledi. Geçen sene Türkiye’deki vakalar açıklanmaya başladıktan sonra yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Aksoy “Ciddi bir mücadele, bir savaş veriliyordu. Bu savaşı ve perdenin arkasında savaşan bu insanları ben de sizlere göstermek, belgelemek istedim” dedi.
30 karede Covid'e karşı verilen savaş
13.05.2021 - 02:44 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının fedakârlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan ‘Bir Fotoğraf Bin Hikâye’ sergisinde gözler önüne serildi.
Etiketler : koronavirüs,
789528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789528.aspx
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