Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan, aynı zamanda 13 yıldır fotoğraf sanatçısı olan Ayşegül Aksoy, sergide salgın sürecinin ilk zamanlarında çektiği 30 fotoğrafın bulunduğunu söyledi. Geçen sene Türkiye’deki vakalar açıklanmaya başladıktan sonra yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Aksoy “Ciddi bir mücadele, bir savaş veriliyordu. Bu savaşı ve perdenin arkasında savaşan bu insanları ben de sizlere göstermek, belgelemek istedim” dedi.