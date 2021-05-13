Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin eylemine katılan Muşlu Şemsettin Özcan 2016’da oğlu Atilla’nın kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti. Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Özcan, şöyle devam etti: HDP, oğlumu götürüp PKK’ya teslim etti. HDP’nin Kürtlerle ilgisi yok. Biz de Kürt’üz. Kürtlerin çocuklarını götürdüler. Bunlar Kürt düşmanıdır. HDP herkese zarar verdi. Zarar gören herkes gelip eyleme destek versin. Allah’tan korkun, niye HDP’den korkuyorsunuz? Ben korkmuyorum sonuna kadar devam edeceğim. Oğlumu iki kez kaçırdılar. Birincisinde 45 gün dağda kaldı. Gelip teslim oldu.

Bitlisli Veciye Gökkuş da 6 yıl önce çarşıda simit satan oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek “Oğlum gelse de gelmese de eyleme devam edeceğiz. Diyarbakır’daki çadırda hepimiz bir aile gibiyiz. Biri geldiğinde sanki kendi evladımız teslim olmuş gibi seviniyoruz” dedi.