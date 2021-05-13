Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Samsun'da meydana geldi. Bayram namazı sonrası tüfek alarak arkadaşının evinin çatısına gidip ateş etmek isteyen çocuk tabanca ile vuruldu. Neye uğradığını şaşıran çocuk acı içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Maganda kuruşunu ile vuruldum

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.B.Y., bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile buluştu. Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen M.B.Y., tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.Y., "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.