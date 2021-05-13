Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Samsun'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine gitmek üzere evden ayrılan Hüseyin Maraz'dan iki gün boyunca haber alınamadı. İlçe çapında yapılan aramalar sonuç verdi fakat talihsiz adam bulunduğunda çoktan hayatını kaybetmişti.

FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU

İki gündür ilçe genelinde arama çalışmaları sürdürülen Hüseyin Maraz, ilçenin Güzelvatan yolu Karayaka mevkisinde bir fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Şahsın cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.