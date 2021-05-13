Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren dolandırırıcılık olayı geçen ay Kırşehir'de yaşandı. Çanakkale ve Bursa'dan geldikleri öğrenilen M.Ş., S.Ö. ve E.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibine takıldı.

400 BİN TL DEĞERİNDE DİYEREK KANDIRDILAR

M.H.K. adlı kişiye 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin lira değerinde toz altın olarak satmaya çalışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.