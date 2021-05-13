Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100. Yıl Mahallesi 1008 No’lu Cadde üzerinde bulunan site içerisindeki apartmanın duvarında zeminden çıkan su nedeniyle çatlaklık meydana geldi.

Kolonları çürütebilecek olan su nedeniyle tedirginlik yaşayan apartman sakinleri belediyeden gelecek yardımı bekliyor. Diğer apartmanlarında zeminine toprak altından sızarak biriken suyun nereden geldiğini bulmakta zorlanan vatandaşlar sorunun çözülmesini istiyor.

SU BİNANIN TEMELİNE GİDİYOR

Belediyeye bilgi verildiğini ancak yapılacak bir şey olmadığı cevabını alan apartman sakinlerinden Erkan Uysal, "Su çıkmaya başladı buradan binanın temeline gidiyor. Daha ileriden de çıkıyor, üst taraftaki sitenin altından mı çıkıyor yoksa doğal yerden çıkan su mu bilmiyoruz. Belediyeyi aradık, geldiler burayı kazıp birkaç gün dursun dediler. Belediyeyi yeniden aradık ne olacak diye. Bizim yapacağımız bir şey yok, sıkıntı üst taraftaki siteden kaynaklı ise onlar yapacak diyorlar” ifadelerini kullandı.

Sorun karşısında çaresiz kaldıklarını söyleyen Uysal, "Bu sorunu sadece belediye çözebilir, çare arıyoruz." ded,