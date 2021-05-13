Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre vaka sayısında hızlı düşüş yaşanan iller arasında yer alan Düzce'de çifte bayram yaşanıyor. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Atay, "Tüm Düzceli vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Sağlıklı huzurlu bayramlar diliyoruz. Fedakarlıklarının neticesinde bugünlere kadar geldik. Arkadaşlarımız ilimizin tamamında kolluk güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız herkes görevinin başında." şeklinde konuştu.

Vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirten Vali Atay, "Burada bütün mesele vatandaşlarımızın bu kurallara uyması ile alakalı ve hepimiz bunu takip ediyoruz. Sağ olsun Düzceli vatandaşlarımız kurallara riayet ettiler. Şimdi hızlı bir şekilde düşüyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.