Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da çalışan ve ailesini görmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gelen İsa Alan, babasına vermek üzere aldığı 4 bin lira ile evden çıkmış, 15 gündür de kendisine ulaşılamamıştı. Alan'dan kötü haber bayram günü geldi. İki çocuk babası adamın cesedi sulama kanalında bulundu.

Vatandaşların jandarmaya ihbarı sonrası ortaya çıktı

Bu sabah saatlerinde Tarlabaşı Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında bir ceset görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin üzerinden İsa Aslan kimliği çıktı. Polisler tarafından çağırılan aile fertleri, cesedin İsa Aslan’a ait olduğunu teşhis etti. İsa Aslan’ın ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.