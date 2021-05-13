Tabanözü köyünde ikamet eden T.Ç. (22), bayram namazı sonrasında evin önünde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Amcası A.Ç'nin (38), yeğenine havaya ateş açması nedeniyle tepki göstermesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Aile üyelerinin de kavgaya dahil olmasının üstüne T.Ç. ile babası A.Ç. tüfekle amca A.Ç. ise sopayla yaralandı. Yaralıları hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan U.Ç. amcası ve kuzenini tüfekle yaraladığı gerekçesiyle ormanlık alanda jandarma tarafından gözaltına alındı.
Silahlı bayram kutlaması kardeşleri birbirine düşürdü: 3 yaralı
13.05.2021 - 19:19 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da, "silahlı bayram kutlaması" nedeniyle 2 kardeş ve çocukları birbirine düştü, olayda 3 kişi yaralandı.
Etiketler : bartın,haberler,akraba,kavga,
789658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789658.aspx
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