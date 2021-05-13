Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabanözü köyünde ikamet eden T.Ç. (22), bayram namazı sonrasında evin önünde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Amcası A.Ç'nin (38), yeğenine havaya ateş açması nedeniyle tepki göstermesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Aile üyelerinin de kavgaya dahil olmasının üstüne T.Ç. ile babası A.Ç. tüfekle amca A.Ç. ise sopayla yaralandı. Yaralıları hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan U.Ç. amcası ve kuzenini tüfekle yaraladığı gerekçesiyle ormanlık alanda jandarma tarafından gözaltına alındı.