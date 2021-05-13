Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yaşayan 3 çocuk, Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na girdi. Çocuklar, boylarını geçen suda boğulma tehlikesi geçirdi. Torunlarının çırpındığını gören dede Bilhan Yılmaz (59) havuza atladı. Yılmaz, torunlarını birer birer kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak kendisi zemindeki balçığa saplandı. Yavaş yavaş dibe batan şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine çağarılan Jandarma ve itfaiye ekipler, dede Yılmaz'ı havuzdan çıkardı. Yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları, büyük üzüntü yaşadı..