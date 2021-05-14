Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Ağustos 2017’de yaşanan korkunç cinayette 1 çocuk annesi Pınar Kaynak ormanlık alanda tecavüz edilmiş, kalbine bıçak sağlanmış ve başı taşla ezilmiş halde ölü bulunmuştu.

KATİL AYNI MAHALLEDEN ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda genç kadının vücudunda bulunan DNA örneklerinin aynı mahallede oturan Mustafa G.(34) ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Jandarmanın operasyonu ile yakalanan Mustafa G ve cinayet yardım eden N.P. canavarca hisle kasten öldürmekten tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kızının katillerinin 4 yıl aradan sonra bulunmasını büyük bir sevinçle karşılayan baba Mehmet Kaynak ise "Bayramı 1 gün önceden yaşamış gibi bir his doğdu içimize. Bu aşamadan sonra başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir uyku uyuyabilir miyiz bilmiyorum. Çok zor. Evlat acısı gibi bir acı yok." açıklamasında bulundu.