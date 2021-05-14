Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beşiktaş Nispetiye mahallesinde dün saat 16.30 sularında meydana geldi. Yangın merdivenine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, kağıt toplayıcısı olduğunu ve zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu ileri sürdü. Eyleminden vazgeçirilmeye çalışılan gencin istekleri hem güldürdü hem şaşırttı.

"OKTAY KAYNARCA GELSİN"

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı. Malzemelerinin darp edilerek alındığını iddia eden genç, aşağıya inmemek uzun süre direndi. Polis ekiplerinin yanına gelmesine izin vermeyen genç, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’yı çağırmalarını istedi. Kaynarca’nın şehir dışında olması nedeniyle gelmesinin mümkün olmadığını belirtilmesi üzerine genç, merdivenin korkuluklarda gezinmeye başladı.

İKNA OLARAK EYLEMİNDEN VAZGEÇTİ

Önce sigara içen ardından ceketini ve cüzdanını yere atan gencin yanına önce Beşiktaş Devriye Ekipler Amiri çıkmaya çalıştı. Gençle aşağıdan diyaloğu sürdüren Etiler Polis Merkezi Amiri ardından yangın merdivenine girerek müzakereci polisle birlikte yanına çıktı. Gençle konuşarak ikna çalışmaya başlayan polis ekipleri, bir süre sonra başarılı olarak genci aşağıya indirdi. Polis otosuna bindirilen genç ardından emniyete götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına yansıdı.