Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da araç ile gezmek için dışarı çıkan iki kadın, denetime takıldı.

Kısıtlamayı ihlal gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kadınlardan H.B.'nin pişkin tavrı dikkat çekerken 15. kez ceza aldığı öğrenildi.

CEZA YEMEK İSTEMİŞ

Hiçbir ödeme yapmayacağını söylen H.B "Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım. Biraz yasaklara karşı durmak istedim, biraz ceza yiyeyim dedim. Param çok böyle savurmak istedim." diye konuştu.

Araçta bulunan arkadaşı G. K. ise pişmanlığını dile getirerek "Daha önce "altın kaybettim, bugün de ceza yedim. Allah sonumu hayır etsin” şeklinde konuştu.