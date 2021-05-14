Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısı’nda 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Sürücüler, bayramı artan ihracat yoğunluğu nedeniyle oluşan uzun kuyrukta geçirdi.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp Sınır Kapısı'nda günlük tır geçişinin geçtiğimiz yıla oranla iki katına çıktığını ifade eden Kemalpaşa Kaymakamı Recep Gündüz, geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti.

İHRACAT YOĞUNLUĞU ARTTI

Gündüz, "Yollarda bekleyen tır sürücülerimizin mağdur olmaması adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" diyerek şunları kaydetti:

“Bu saat itibariyle bizim kapımızda sevk 1930 görünüyor. Bunların yaklaşık 700 tanesi Artvin il sınırları içerisinde gerek tır parklarında gerek buradaki sıradan Arhavi’ye doğru uzanıyor. 1300 aracımızda halen yolda gelmeye devam ediyor. Sürücülerin bazı serzenişlerini duyuyorum, gümrük kapısı çalışmıyor gibi. Geçen sene Nisan ayında toplam geçen tır sayısı 8580 iken, bu sene 16.500. Geçen sene Mayıs ayında geçen toplam tır sayısı 11 bin iken, bu sayı 12 Mayıs itibariyle ise 6500 bu da ihracatın yoğunluğunun arttığını gösteriyor. Gerek Ardahan’ın iki sınır kapısına rağbetin azalması, gerek Türkmenistan-İran arasındaki kapıyı tercih etmeyen sürücülerin buraya gelmesi Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluğu arttırıyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı ortalaması 280 araç iken, bu yıl ise sadece tır olarak 554 ortalamaya ulaştık”