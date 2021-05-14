Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bayram sabahı babalarını arayıp bayramlaşmak isteyen çocukları bir türlü aramalarına cevap alamadı. Meraklanan evlatlar mahalle muhtarına ulaşıp babalarının kontrol edilmesini istedi. Bunun üzerine acı haber gecikmedi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Çocukların isteği üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte baba Mehmet Karataş'ın (65) evine girdi. Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce korona virüs aşısı olduğu öğrenildi. Aktaş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.