Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 40 haneli 50 nüfuslu Gökpınar Köyü'nde şimdiye kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmazken, köy sakinleri virüs tehlikesine karşı kent merkezine dahi inmiyor. Köyün tüm alışverişini köyün Muhtarı Metin Şahin yapıyor.

"KÖYÜ BU BELADAN KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, sıkı tedbir aldıkları belirterek, "Koronavirüs ülkemizde 2020 Mart ayında görülmeye başladı. Köyümüzü bu beladan korumaya çalışıyoruz. Biz köyümüze hali hazırda virüs, vaka yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, çok dikkat ettik. Dezenfektan dağıttık, kolonya dağıttık, maske dağıttık, hala da dağıtmaya devam ediyoruz."

"VİRÜSÜ İNSANLAR GEZDİRİYOR"

"Biz köyümüzü bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Hali hazırda vakamız yok." diyen muhtar, "Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 14 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz. Virüsün gezdiği yok. Olduğu yerde duruyor. İnsanlar gezdiriyor bunu. İnsanlar da biraz kendilerine dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. İnsanlara da şunu öneriyorum: Uzak durun, mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bu kadar basit” dedi.