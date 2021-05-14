Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyüne bugüne kadar koronavirüs hiç uğramadı.

Köy muhtarı Metin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada kapı kapı gezerek köylünün ateşlerini ölçüp, maske dağıttığını söyleyerek koronavirüsten korunduklarını dile getirdi.

Dışarıdan gelenler 15 gün evinde çıkmıyor

"Ülkemizde 2020 yılı Mart ayında görülmeye başlamasından sonra sıkı tedbirler alarak köyümüzü bu beladan korumaya çalışıyoruz, Hiç vaka görülmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi çok dikkat ettik, köy halkımıza dezenfektan, kolonya ve maske dağıtımı yaptık ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 15 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz."