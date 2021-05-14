Öğlen başlayan, akşam saatlerinde şiddetinin arttıran yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan inen topraklar Van-Yüksekova karayolunu kapattı. Bölgede bulunan çok sayı araç ise yolda kaldı. Bölgeye sev edilen ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.
Yüksekova-Van yolunda heyelan çıktı, araçlar mahsur kaldı
14.05.2021 - 21:28 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrası Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan sebebiyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Etiketler : heyelan,araba,haberler,
789804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789804.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER