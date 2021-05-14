Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğlen başlayan, akşam saatlerinde şiddetinin arttıran yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan inen topraklar Van-Yüksekova karayolunu kapattı. Bölgede bulunan çok sayı araç ise yolda kaldı. Bölgeye sev edilen ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.