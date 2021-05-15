Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atların hibe edilmesiyle ilgili komisyon tutanağını paylaşan AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, "Baktığınız zaman sahiplendirme tutanaklarındaki imzaların hepsi İBB yetkililerine ait. Atların sadece çip ve barkot numaraları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İBB yetkililerine verilmiş. Bilinmezlik var ortada. 'Ben verdim.' demekle iş bitmiyor. Adalar İlçe Müdürlüğüne bu atların çıkışlarının kaydettirildiği gibi gittikleri yerde de götürenlerin ilçe tarım müdürlüklerine kaydettirmeleri gerekir" dedi.

FAYTON SAHİPLERİ ANLATTI

30 yıllık faytoncu Şahin Tumtel, 277 fayton sahibi arasında atlarını ve faytonunu teslim etmeyen 3 kişiden biri olduğunu söyledi.

Tumtel, atlarını satmadığını ve faytonunu teslim etmediğini belirterek, "Direniyorum. Hukuki yollara başvurdum. Süreç devam ediyor" dedi. Tumtel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreç hakkında verdiği sözleri yerine getirmediğini savunarak, şöyle devam etti:

"Atlar için daha düzenli barınaklar yapacaktı, yapmadı. Yaşananlar ortada. Atlar aynı çocuklarım gibiydiler. Ben de atlarımı İBB'ye satsaydım belki onlar da şu an kaybolmuştu" diye konuştu.

Ada sakini Ayşe Kanık da, "Bir seneyi geçti hala değil özgürleşmek, ahırlarında birer metre sicimlere bağlı olarak hareketsiz duran atlar var. Bazı atlar sahiplerinden ayrılması nedeniyle öldü. İBB ahırlarına götürülen atlardan da hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde 1 hafta veya 10 gün sonra ölenler var" ifadelerini kullandı.