Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik'te cadde üzerinde drift yapan iki magandaya vatandaşlar tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine deliye dönen magandalar araçlarını vatandaşların üzerine sürerek ezmeye çalıştı.

Bu esnada cadde üzerinden gelen başka bir araç, vatandaşları ezmeye çalışan magandalardan biri ile çarpıştı.

MAGANDAYA MEYDAN DAYAĞI

Kaza sonrası vatandaşlar kendilerini ezmeye çalışan magandayı araçtan indirip darp etti.

Vatandaşların darp ettiği magandanın yakınları ise olay yerine gelerek çevreye ateş açtı, kazaya karışan diğer otomobil sürücüsüne saldırdı.

Ortalığın savaş yerine döndüğü olayda 3 kişi hastanelik oldu.

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