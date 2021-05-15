Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de çıkarılan sodyum sülfatın yüzde 90’ı Acıgölden sağlanıyor. Temiz ve doğal bir kaynak olan Acıgöl aynı zamanda 200'e yakın kuş türüne ve endemik bitkilere de ev sahipliği yapıyor.

Ancak son yıllarda şiddetlenen kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle Acıgöl'ün 160 kilometrekare olan yüzey alanı, 50 yılda 40 kilometrekarenin altına indi.

Yaklaşık 25 yıldır bölgede incelemeler yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici'de 500 metre kadar çekilen gölde ortalama su seviyesinin 1 metrenin altına düştüğünü söyledi.

KURAKLIK TEHLİKELİ BOYUTTA

Su hacim ve yüzeyinin yüzde 70'ten fazlasını kaybeden Acıgöl'ün Mayıs ayında çok daha iyi durumda olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kesici, bunun aksine gölün çok şiddetli kuraklık ve kuruma periyodu içinde olduğuna vurgu yaptı.

Bölge için çevresel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan Acıgöl'ün su bütçesi korunmalı diyen Dr. Erol Kesici, “Elde edilen sonuçlara göre göldeki su dengesi ve dinamikleri tanımlanmalı, göldeki üretim, tarımsal sulama ve diğer faaliyetler gölün su dengesi gözetilerek yürütülmelidir. Biz üretimde gölün su bütçesini dikkate alarak planlamalar yaparsak, Acıgöl zengin rezervi ile ekonomik olarak hem bize hem de gelecek nesillere hizmet etmeye devam edecektir. diye konuştu.