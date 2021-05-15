Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pendik Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu U.C (35) ve Z.Ç (37) kardeşlere ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları evlerinde yerde yatar vaziyette buldu. Hayatını kaybettikleri belirlenen kardeşlerin kolonya içtiği öğrenildi.

Polislerin evde yaptığı incelemede, ilk görünüş itibariyle herhangi bir kan ya da darp izi olmadığı, evin mutfak kısmında 7 adet boş kolonya şişesi bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kolonya içerek hayatlarını kaybeden ve cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan kardeşlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirdi.

"1 HAFTA ÖNCE BİR YAKINLARINI KAYBETTİLER"

Komşuları Ersin Kurban, “Binamızda oturan Türkmen uyruklu 2 kardeş kolonya içmiş. Hayatlarını kaybetmişler. Yaklaşık 1 senedir bizim binada oturuyorlardı. İnşaat işinde çalışıyorlardı. Kimseye bir zararları yoktu, kendi hallerinde çalışıyorlardı. Çok üzüldük" dedi. Kurban, hayatını kaybeden kardeşlerin bundan 1 hafta önce de bir yakınlarını kaybettiklerini ve üzgün olduklarını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.