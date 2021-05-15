Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçak ve satırların çekildiği kavgada, taş ve sopalar ise havada uçuştu. 4 kişinin hafif yaralandığı olaya karışan taraflar ise polisleri görünce kaçarak gözden kayboldu.

Sık sık çıkan kavgalar nedeniyle araçlarının, iş yerlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirten mahalleli ise oldukça tedirgin.

"BURADA EV SAHİBİ OLDUĞUM HALDE BAŞKA YERDE KİRALIK EV ARAMAYA BAŞLADIM"

"Burada ev sahibi olduğum halde başka yerde kiralık ev aramaya başladım ki çocuklarıma bu kavgalarda bir şey olmasın. Sürekli kendi aralarında kavga ediyorlar, arada bizim gençlere de sataşıyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım" diyen ve sokağa çıkmaya bile korktuklarını belirten mahalle sakinlerinden Sinan Er, mahallede sürekli çıkan taşlı, satırlı, bıçaklı kavgalar nedeniyle ortalığın kan revan olduğunu ve mahalleli olarak bıktıklarını belirtti. Er, "Gençlerimizi, çocuklarımızı sokağa çıkarmaya korkar olduk, huzurumuz kalmadı" dedi.