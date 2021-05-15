Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 'evlat nöbeti'ne başlayan ailelerin bekleyişi 621 gündür sürüyor. Tam kapanma süresince kaldıkları otelde eylemlerine devam eden aileler, PKK'dan çocuklarını istediklerini dile getirdiler.

"12 BAYRAMDIR ABLAMDAN HABER ALAMIYORUM"

Ablasının 2015 yılında HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten Diyar Biçer, 621 gündür eyleme devam ettiklerini söyledi. "Yaklaşık 6 yıl oldu ablam yok ve 12 bayramdır ablamdan haber alamıyorum" diyen Biçer, Tüm pandemi şartlarına rağmen eylemimize kaldığımız otelden devam ediyoruz. Ablam sesimi duyuyor ise gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun. Bizim devletimiz şefkatli, bir o kadar da güzel bir devlettir. Emin olsun ki gelsin teslim olsun ve cezası yoktur. Başka çocuklarda var ise yanında onlarda gelip teslim olsunlar" diye konuştu.