Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'un tüm dünyayı etkisine almaya devam ettiği bu günlerde kısıtlama kararlarına uymayarak piknik yapmaya giden 25 kişilik gruba 86 bin 250 TL'lik ceza kesildi.

Gol kenarında korona pikniği

Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kepenekli Mahallesi Göleti’nde toplam 25 kişinin piknik yaptığını gördü. Kısıtlamayı ihlal eden 25 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 450’şer TL’den toplam 86 bin 250 TL idari ceza kesilirken, piknikçiler daha sonra evlerine gönderildi.