Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar köyünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilern E.B. (28), ailesini rehin aldı. Silahla saldırmaya başlayan şahıs, babası Ali B'yi öldürdü. Annesi Seher B. ve kuzenleri Hüseyin B. ve Cafer B.'yi de yaraladı. İknaya gelen güvenlik ekipleriyle de çatışmaya giren E.B., 3 jandarma mensubunu da yaralarken, çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Destek ekiplerinins sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, köy giriş ve çıkışlara kapatıldı.