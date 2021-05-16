Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de İZBAN'ın Naldöken istasyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Aydın Ural, gece vardiyası sırasında mola için dışarı çıktı. Ural'ın geri dönmemesi üzerine merak eden arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine dışarı çıkan arkadaşları Ural'ın yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşarak yere düştüğü değerlendirilen Ural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ural'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ural'ın sık sık çalan cep telefonuna iş arkadaşlarının cevap veremediği görüldü.