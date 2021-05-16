Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 kişi, sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenleyip içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak darp etti. Darp edilenlerin karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede baskın yapan grup kaçmaya başladı. Kaçan gruptan birinin silahını yere düşürmesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü. Darp edilen kişilerden biri silahı alarak grubun arkasından ateş açtı. Baskın yapan şahıslar kayıplara karışırken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, grubun arkasından silahla ateş açan Ahmet D. ve Mahmut D’yi yakaladı. Polis, 2 şahsın üzerindeki kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tabancaya el koydu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet güçleri “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “tehdit”, “hakaret”, 2 adet “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından kaydı bulunan Kadir K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

KENDİSİNİ DARP EDEN ŞAHSI VURDU

Emniyetin çalışmaları sürdüğü esnada, iş yeri basılarak darp edilen Ahmet D., gece saatlerinde Kadir K.’yı sokak üzerinde gördü. Silahını çeken Ahmet D., Kadir K.’ya sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Vücuduna toplamda 7 kurşun isabet eden Kadir K., ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet D., kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından olay sırasında kullandığı tabancayla birlikte kaçamadan kıskıvrak yakalandı. İfadesi alınan Ahmet D.’ye “kasten adam öldürmeye teşebbüs” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette “hırsızlık” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” kaydı bulunan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.