Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; saat 19:00 sularında Volkan Akçay (28), kardeşi ile birlikte alacağı olan yabancı uyruklu Ahmad K.'nın (30) evine gitti. Akçay'ın kardeşi, ağabeyi ve alacaklısını evde bırakarak dışarı çıkıp beklemeye başladı. O esnada yaşanan tartışma kavgaya dönüşerek şiddetlendi. Tabancasını alarak saldırmaya başlayan Ahmad K. Volkan Akçay'ı kanlar içerisinde bıraktı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silah seslerini duyunca eve koşan Akçay'ın kardeşi, ağabeyini yerde yaralı vaziyette görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler Ahmad K.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Akçay'ın öldüğünü söylemesi üzerine, savcı incelemesi ardından cenaze adli tıba gönderildi.