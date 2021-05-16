Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı Köyü'nde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönmesi üzerine baba Mustafa T., oğlu Mikail T.'yi iki bacağından tüfekle vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Baba Mustafa T. ekiplerce gözaltına alınırken, Mikail T. hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Baba oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna kurşun yağdırdı
16.05.2021 - 22:20 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baba oğul kavgasının sonu hastanede bitti. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine baba, oğlunu bacaklarından tüfekle vurdu.
Etiketler : nevşehir,baba,oğul,silahlı saldırı,
790019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790019.aspx
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