Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı Köyü'nde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönmesi üzerine baba Mustafa T., oğlu Mikail T.'yi iki bacağından tüfekle vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Baba Mustafa T. ekiplerce gözaltına alınırken, Mikail T. hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.