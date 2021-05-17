Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde artan koronavirüs vakalarını düşürmek için uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İstanbul'da özel araçları ile işe gidenler, tam kapanma sürecini şehir dışında geçirip kente dönenler ana arter ve caddelerde uzun trafik kuyrukları oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40’da itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.