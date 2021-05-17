Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı, 17 Mayıs 2021 günün hava durumu tahmin raporu belli oldu. Değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DOĞU BÖLGELERDE 4 İLA 8 DERECE AZALACAK

Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak.

DOĞU ANADOLU'YA FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30