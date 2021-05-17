Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı, 17 Mayıs 2021 günün hava durumu tahmin raporu belli oldu. Değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DOĞU BÖLGELERDE 4 İLA 8 DERECE AZALACAK
Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak.
DOĞU ANADOLU'YA FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30