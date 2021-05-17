Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerleşim tarihi olarak milattan önce 4500’lü yıllara dayanan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Aydın, tarihi güzellikleri ile görenleri cezbediyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Aydın'da Tralles, Aphrodisias, Nysa, Magnesia ve daha birçok antik kent bulunuyor.

TARİHİ YAPILAR DİKKATLERDEN KAÇMIYOR

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi-Ramazanpaşa Mahallesi'ndeki 1904. sokak, bir yönüyle diğerlerinden ayrılıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Her iki ucundan da tarihi yapıların görüldüğü sokak, hem turistlerin hem de tarih meraklılarının uğrak yerlerinden oluyor.

Tarih kokan sokağın bir ucunda 1585 yılından önce yapıldığı tahmin edilen Eski-Yeni Camii (Hasan Çelebi), diğer ucunda ise 1683 yılında inşa edilen Bey Camii bulunuyor.

Ayrıca 1908. ve 1904. sokağın birleştiği noktada, 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Fatma Hanım Sıbyan Mektebi, Sebili ve Afife Hanım Çeşmesi’nden oluşan yapıyı da görmek mümkün.