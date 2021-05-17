Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, belirlenen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.
Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak
17.05.2021 - 10:46 | Son Güncelleme: 17.05.2021 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 102 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Gaziantep Üniversitesi,
790073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790073.aspx
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