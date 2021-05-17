Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadelede için 17 günlük tam kapanmanın bu sabah 05:00'de sona ermesiyle beraber 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik kilitlendi.

Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramını başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü.

Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.