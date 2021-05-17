Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren 17 günlük 'tam kapanma' kısıtlamaları bugün sona erdi. Birçok işletme gibi AVM’ler de bugün itibariyle kapılarını vatandaşlara açtı. Alışveriş merkezlerinin açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.

KUYRUKTA KONTROLLER İHMAL EDİLMEDİ

AVM girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması ve maske kuralı gibi denetimler yapıldı. Zaman zaman kuyrukta bekleyen vatandaşların kuralların ihmal edildiği de görüldü.

AVM'LER HAFTA SONU KAPALI

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesine göre; alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise kapalı olacak.