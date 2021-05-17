Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 günlük tam kapanmayı Bodrum’daki yazlık evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etmişti. İlçede kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş trafik ise durma noktasına gelmişti.

Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte yeniden trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

Sabah erken saatlerde büyükşehirlerden gelen vatandaşlar evlerine geri dönmek için yola çıktı. Geliş trafiği kadar olmasa da gidiş trafiğinde de yoğunluk olduğu görüldü.

NÜFUS 650 BİNİ AŞTI

Yerleşik nüfusu 187 bin olarak bilinen Bodrum'a pandemi başlangıcından itibaren 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Nüfusu bir anda 500 bini bulan ilçe, kış ayını da bu nüfusla geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başlamıştı. Tam kapama sürecini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlarla birlikte nüfus bir anda 3 katına çıkarak 700 bine ulaşmıştı.

VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Tatilcilerin gelmesi sebebiyle koronavirüs vaka sayılarının artması beklenirken tam tersi bir durumla karşılaşıldı. Evlerin yapısı ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla birlikte salgın riski yüzde 70 oranında düşüş gösterdi.