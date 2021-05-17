Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini farketti.

Suyu kullanmaya devam eden köylüler kısa bir süre sonra kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti.

30 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Hastanede tetkikleri yapılan 30 kişi tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken zehirlenmelerin artması ve sorunun devam etmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler içme suyun depolarından numune alarak Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü.

TEST SONUCU ÇIKTI

2 depodan alınan numunelerde organik kirlenme tespit edildi.

Organik kirlenmenin ise su depolarında bulunan klorlama cihazlarının bozulması ile ortaya çıktığı tespit edildi.

Ekipler, depolarda şok klorlama yaparak suyun temizlenmesini sağladı.