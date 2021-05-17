Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesi ile birlikta yaşayan 22 yaşındaki genç ölü bulundu, talihsiz anne gördüğü manzara karşısında korku ve panik içinde ekipleri eve çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Fatih Mahallesi 12. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Faruk Derviş Dalyan ailesi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.



Bir annenin çaresizliği

Gencecik evladını hareketsiz bir halde gören anne çaresizce sağlık ekiplerini aradı ama herşey için çok geçti. Ekipler gencin ölüm haberini verdi. Dalyan'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebi ile ilgili olarak da henüz bir açıklama yapılmadı.