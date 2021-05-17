Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem Aksoy Caddesi'nden gelen otomobil ile 10. Yıl Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil yol kesişiminde çarpıştı.

Kazada 34 BP 7428 plakalı aracın sürücüsü Celal C. ve aynı araçta bulunan iki kadın yolcu ile diğer aracın sürücüsü Mustafa A. yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde dubalarla önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

İnceleme başlatıldı

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.