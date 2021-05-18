Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleşti. Musa Çiftçi (61), 2.5 ay önce evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi. Uzun süredir haber alınamayan Çiftçi'nin çocukları ve eşi polise kayıp başvurusunda bulundu. fakat henüz sevindiren haber gelmedi. Ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Evlenme vaadiyle dolandırılıp öldürüldü iddiası

Çiftçi hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Musa Çiftçi, komşuları E. ailesi tarafından evlenme vaadiyle kandırılarak, kaçırılıp 30 bin lira gaspa uğrayıp öldürüldü. Söz konusu söylentinin duyulmasıyla Çiftçi ailesi sopa, kazma ve küreklerle E. ailesinin evini basıp aileye zarar vermeye kalktı. E. ailesinin polise haber vermesiyle facianın önüne geçildi. Aileye zarar veremeyen çiftçi ailesi, getirdikleri aletlerle komşularının evine zarar verdi.

Oğlu hamile eşini öldürmekten hapiste

Olay üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri Çiftçi ailesinin kızgınlığının bir türlü geçmemesi üzerine elleri tetikte evin önünde nöbet tutmaya başladı. Komşularına saldırmaya gelen Çiftçi'nin kızı Hülya Tüler, babasının bu aile tarafından kaçırılıp gasp edildiğini söyleyerek, E. ailesinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Bu gelişmelerin yaşandığı esnada kayıp Musa Çiftçi'nin oğlu Mehmet Çiftçi'nin 5 aylık hamile eşi Burcu Çiftçi'yi öldürmekten hapiste olduğu öğrenildi.